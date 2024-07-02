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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام.. فيديو وصور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة، جان بيير لاكروا وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام  فى ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة سكرتير عام الامم المتحدة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا