مصدر حكومي مطلع: حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

كشف مصدر حكومي مطلع باختيار حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما تم اختيار المستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية إكسترا نيوز، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

كما تابع مصدر حكومي مطلع: أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.