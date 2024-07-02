محافظ الإسكندرية يتسلم الدراجات الكهربائية الممنوحة من الجمهورية الفرنسية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، السفير إيريك شوفالييه- سفير فرنسا لدى مصر ولينا بلان- قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، برفقة الملحق الاقتصادي للسفارة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وتسلم الدراجات الكهربائية الممنوحة من الجمهورية الفرنسية والمقرر استخدامها في مشروعي حلقة السمك وميدان محطة مصر لنقل الركاب والبضائع، حيث إنها مزودة بمقعد خلفي وبثلاجات لنقل البضائع.

وفي البداية؛ رحب محافظ الإسكندرية بالسفير الفرنسي والقنصل الفرنسي والوفد المرافق لهما في مدينة الإسكندرية، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر بشكل عام ومحافظة الإسكندرية بشكل خاص مع مختلف أقاليم فرنسا.

وأكد الشريف أن هناك ٩ مشروعات بين فرنسا ومحافظة الإسكندرية في مجالات مختلفة "الثقافة والتعليم والنقل وتنقية مياه الصرف وتدوير البلاستيك"، مضيفًا بأن الإسكندرية وفرنسا شريكان في البحر الأبيض المتوسط.

هذا وقد أشار الشريف؛ إلى أن مصر وفرنسا يولوا اهتمامًا كبيرًا لملف مواجهة التغيرات المناخية لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة من حيث ارتفاع أمواج البحر وارتفاع درجة الحرارة.

ومن جانبهما؛ شكر سفير فرنسا وقنصل عام فرنسا والوفد المرافق لهما المحافظ على حسن الاستقبال، وأضافوا أن الغرض من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين وذلك لمواجهة التحديات العالمية المستمرة والمستحدثة.

وأشار سفير فرنسا؛ إلى أنه كان يعمل منذ عشر سنوات في مجال إدارة أزمة تسونامي ويرى أن المعرفة والتكنولوجيا ستساعد كثيرا في حل هذه المشكلة.

وفي الختام؛ أوضح الشريف أن مدينة الإسكندرية من أهم المدن العريقة لما تحتويه من مبان أثرية وتاريخية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التغيرات المناخية.