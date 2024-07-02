مصادر حكومية: حركة المحافظين تشمل "القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ"

كشفت مصادر حكومية أن التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، كما أن حركة المحافظين ستشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأكدت المصادر الحكومية اليوم الثلاثاء، بأن التغيير الوزاري سيكون شاملا يشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأوضح مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وستكون مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة، غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأضاف المصدر، أن الحكومة الجديدة ستشهد تغييرًا وزاريًّا شاملًا ودمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.