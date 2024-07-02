محافظ قنا يعلن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025، بمدرسة التمريض بنين وبنات بقنا ، مشيرًا الي انه سيتم قبول (25-30) طالب وطالبة وذلك بالمدارس الاتي : ( قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف- نجع حمادي – فرشوط – ابو تشت) .



وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الي أن شروط التقديم في مدارس التمريض بنين وبنات 2025 ، أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، مدة الدراسة ثلاثة سنوات يعقبها دراسة اجبارية لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي، أن يكون الطالب حاصل على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الحديث لنفس العام ( الشهادة الإعدادية - مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى - ثانية ) للعام الدراسي 2024 بحد أدنى 276 درجة، مدرسة أبو تشت يتم النزول بالمجموع إلى 270 درجة في حالة عدم الإقبال، أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة ونفس المركز، وحاصل منها علـى شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024

٦ - في حالة عدم حصول الطالب على شهادة اتمام التعليم الأساسي ( من الصـف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي )من محافظة قنا والحصول على الصـف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا - عليه احضار الشهادة الإعدادية الحاصـل عليها من محافظة قنا واحضار ما يفيد من المستندات الآتية :-

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة من نفس المحافظة بتاريخ اصدار سابق ثلاث سـنوات على الأقل .

- شهادة ميلاد الطالب / ة .

(۷) - يتم القبول لأعلى المجاميع للطلاب المتقدمين ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للملتحقين بعد الانتهاء من اعمال التنسيق وكافة الاختبارات اللازمة والكشف الطبي ولكل مدرسة على حدى .

(۸) - عدم جواز نقل الطالب / ة من محافظة لأخرى أو من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة .

(۹) - أن يكون الطالب / ة خالي من العيوب الخلقية وحسن المظهر مع سلامة النطق .

(۱۰) - ضرورة اجتياز الطالب / ة لاختبار الاملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على ( ۷ ) درجات كحد أدنى من الدرجة النهائية البالغة (١٠) ( عشر درجات في كل منهما لاجتياز الاختبار).

(۱۱) اجتياز اختبار معارف الحاسب الآلي بنسبة نجاح ٧٠% .

(۱۲) لا يعتبر الطالب / ة مقبول الا بعد اجتياز كشف الهيئة ويشمل :-

( اختبار نفسي - لباقة - سرعة رد الفعل - حسن المظهر - معلومات عامة - خلوه من العيوب الخلقية - سلامة النطق - قوة الملاحظة - مهارات التواصل - التناسق بين الطول والوزن ) بواسطة اللجنة المشكلة.

(۱۳)ضرورة اجتياز الطالب / ة الكشف الطبي واختبار المخدرات بواسطة القومسين الطبي .

(١٤) - لا يعتبر الطالب مقبول إلا بعد اجتياز كل الاختبارات السابقة واعلان النتيجة رسـميا0

(١٥) - يتم القبول لأعلى المجاميع وحسب كثافة الفصول المحددة بواسطة وزارة الصحة والسكان .

(١٦) - يتم توقيع الاقرارات المرفقة بملف التقديم بواسطة ولي أمر الطالب / ة ذاتها إذا لـزم الأمر.

حرصا على عدم حدوث تجمعات يتم استلام الملفات للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢5 وتقسم الدرجات للشرائح طبقا لأعلى المجاميع كالاتي :

ويتم استيفاء بيانات التقديم بتعبئة البيانات المطلوبة وتوقيع الاقرارات واضافة الأوراق والمستندات المطلوبة ويعاد تقديم الملف طبقا للمواعيد الآتية :-

أولا : الحاصلين على مجموع من 280 درجة إلى 279 درجة ، يومى الاثنين والثلاثاء ٨ ،٩ يوليو ٢٠٢٤

ثانيا : الحاصلين على مجموع من 278 درجة إلى 276 درجة ، يومى الأربعاء والخميس ۱۰، ۱۱ يوليو 2024

ثالثا : ويوم الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ للمتخلفين عن المواعيد السابقة

(۱۸) - يتم سحب وتقديم الملفات عن طريق ولى الأمر أو الطالب /ة والتقديم للمدرسة التابع لها المركز الحاصل الطالب/ة منه على الشهادة الاعدادية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن ( شهادة الميلاد أصل + صورة ضوئية منها - أصل الشهادة الإعدادية + 2 صورة ضوئية منها - صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها - عدد 10 صور شخصية حديثة - بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة – صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر .