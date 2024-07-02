عرض "حكايات تاء مربوطة" على مسرح نهاد صليحة الخميس المقبل

يستقبل مسرح نهاد صليحة مسرحية "حكايات تاء مربوطة" وهي من تأليف وإخراج حازم الصواف يوم الخميس.

يأتي عرض “حكايات تاء مربوطة” برعاية المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتور مايا مرسي ، ولجنة الفنون والآداب بالمجلس برئاسة دكتور رانيا يحيي ، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة دكتور غادة جبارة.

العرض بطولة فرقة استوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء وبطولة جمال عبد الناصر، فاطيما العربى حازم رأفت، أسماء بدران، أيمن سمير، آية محمود، ماريان فهمى، إيمان عباس ، لمياء رضا، نيلى كريم، سالى نصار، محمود مجاهد، إسلام صلاح، أحمد منصور، عمر حسين، شيماء فاروق، ومع ضيفة شرف الحكايات الفنانة عبير فاروق، والإضاءة لشريف الدال ، وديكور على سمانى، وتنفيذ موسيقى خالد هلال ، ومخرج مساعد شذا محمد، وساعد فى الإخراج دعاء محمود، نسمة مجاهد .

مسرحية حكايات تاء مربوطة تطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا ، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.