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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس لص سرق مشغولات ذهبية من شقة في الوايلي

المتهم
المتهم
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قررت نيابة الوايلي حبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة مسكن إحدي السيدات بمنطقة الوايلي.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، لقيامه بسرقة مسكن إحدي السيدات بمنطقة الوايلي.

ونجحت قوة أمنية في (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم.

واعترف بارتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى - بعض المشغولات الذهبية – 4 هواتف محمولة - ساعة سمارت – دراجة هوائية – دراجة نارية) جميعها قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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