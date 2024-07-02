محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والتربية الخاصة.. صور

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والتربية الخاصة في الاحتفالية التى نظمتها المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، النائب حسن أبو قديرة عضو الهيئة البرلمانية بالمحافظة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم مدير عام منطقة مطروح، ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح، وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من قيادات التعليم العام والأزهري بالمحافظة وأولياء الأمور.

محافظ مطروح يوجه الشكر لأولياء الأمور والمعلمين

وجه محافظ مطروح التهنئة للمتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وكذلك قادرون باختلاف بالمدارس الفكرية، ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت مالية تحفيزا لهم على مواصلة التفوق والنجاح، مع تأكيد التحفيز المستمر لهم تتويجاً لاجتهادهم طوال العام واستحقاقهم للتفوق والتميز، وموجها الشكر والتقدير لآبائهم وأمهاتهم والمعلمين كنماذج القدوة والمثل الأعلى فى حياتهم وما بذلوه من جهد ورعاية طوال العام الدراسي وخاصة الاهتمام بتنظيم القوافل التعليمية.

وأكد محافظ مطروح على الاهتمام بدعم العملية التعليمية التى يقوم على أساسها التنمية الشاملة بالمجتمع واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول وكوادر ناضجة قادرة على مسايرة التقدم باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى وبناء الجمهورية الجديدة مع استحداث نوعيات جديدة من التعليم الثانوى تواكب جهود ومجالات التنمية بالمحافظة.

محافظ مطروح يشكر وزير التربية والتعليم وشيخ الأزهر

كما توجه محافظ مطروح فى كلمته بالشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم، ولفضيلة شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمهما لمنظومة التعليم بالمحافظة ولجميع القائمين على التعليم العام والأزهري بمطروح.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيديو عن فرحة الطلاب الأوائل أعدته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والتربية الخاصة

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