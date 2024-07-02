حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في الأميرية

قررت نيابة الاميرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الأميرية.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بقيام شخصين بسرقة الهواتف المحمولة.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عل عاطلان بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).. وإعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.