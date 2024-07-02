شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، وحار على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأربعاء ، نشاط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى تتراوح بين 70 إلي 90 % للعظمي ومن 25:55% للصغرى.

درجات الحرارة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 29 درجة.