غدًا.. جامعة أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم جامعة أسيوط، غدا الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ احتفالية كبرى بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ومحاضرة للواء الدكتور أسامة الجمال المستشار العسكري بأكاديمية ناصر، عن دور ثورة ٣٠ يونيو في الحفاظ على الأمن القومي المصري، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري، والمشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الشباب، وذلك بقاعة الدكتور محمد رأفت بمركز المؤتمرات بالمبنى الإداري بالجامعة.

وأشار الدكتور المنشاوي: إن الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، يهدف إلى تعزيز الوعي لدى الشباب حول التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وسط واقع دولي، وإقليمي، يتزايد تعقيده، واضطرابه على نحو غير مسبوق، بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات، التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل، مؤكداً حرص جامعة أسيوط على بث روح الولاء ، والانتماء للوطن لدى الشباب، الذي يمضي على طريق التنمية، والنهضة، في مسيرة عطاء ، وجهد ، وعمل دؤوب تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تتضمن الاحتفالية عدداً من الفقرات، على رأسها؛ محاضرة اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال زميل كلية الدفاع الوطني/ الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وأيضاً عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات القوات المسلحة المصرية، كما تشمل فقرات فنية لطلاب الجامعة يشارك فيها بعض الطلاب من ذوي الهمم، وسيتم تكريم عدد من أفراد، وجنود القوات المسلحة.

جدير بالذكر، أن اللواء أسامة الجمال؛ خريج الدفعة (١٨) دفاع جوي (٨٣) حربية عام ١٩٩٠م، وتولى الكثير من المناصب بكلية الدفاع الجوي، ومحاضر زائر بالكليات العسكرية المصرية، وألقى أكثر من (٥٠٠) محاضرة تثقيفية توعوية داخل القوات المسلحة، و(٤٠٠) في المجتمع المدني (مدارس، جامعات، هيئات، ونقابات)، وحصل على عدة أنواط، وميداليات، أبرزها: نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميداليات: اليوبيل الفضي لحرب أكتوبر ١٩٧٣، واليوبيل الذهبي لثورة يوليو ١٩٥٢، واليوبيل الفضي لتحرير سيناء ١٩٨٢، وميدالية ٢٥ يناير ٢٠١١، وميدالية ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

