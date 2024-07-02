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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

فتح باب التقديم للكلية الإكليريكية بدير المحرق بأسيوط

الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق
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أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن ٣٠ سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد، إلى جانب إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية للتعرف على الحالة الصحية العامة للمتقدمين للالتحاق.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

الكلية الإكليريكية اللاهوتية دير المحرق أسيوط الإيبارشية مطران