رئيس جامعة أسيوط يفتتح معارض أقسام كلية التربية النوعية والحفل الموسيقي السنوي

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء ٢ من يوليو؛ معارض أقسام التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، والحفل الموسيقي السنوي للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور وجدي نخلة عميد الكلية، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور المنشاوي: إن معارض كلية التربية النوعية؛ تسلط الضوء على دور القوى الناعمة، ورسالة الفن الراقية؛ في بناء المجتمع، والتعبير عن قضاياه، ومتغيراته، مشيراً إلى الدور الحيوي للكلية؛ كصرح حضاري، وثقافي، وتعليمي، يهدف إلى؛ تبني الأفكار الخلاقة، والمواهب، والفنون الإبداعية المختلفة، وتنميتها، وتطويرها، وتشكيل، وإعداد الفنان المبدع، والمتمرس، الذي يجمع في دراسته بين الجانب الإبداعي الفني، والجانب التطبيقي.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم، والرعاية لكلية التربية النوعية، وتشجيع الأنشطة الفنية التي من شأنها؛ تعزيز الجانب الفني، والحضاري، والارتقاء بالذوق العام داخل، وخارج الجامعة، وتسهم بدورها في النهوض بالمجتمع، مشيداً بالأعمال، والإنتاج الفني المتنوع، والذي يعد مرآة تعكس جهد الكلية الواضح؛ في إبراز دور الفن، ورسالته في المجتمع.

يضم المعرض الفني السنوى (٣٢) لقسم التربية الفنية 2024؛ أكثر من (٥٠٠) عمل فني متنوع، تحت إشراف الدكتورة هالة صلاح رئيس قسم التربية الفنية، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، من إعداد طلاب الفرق الدراسية المختلفة في تخصصات؛ أشغال خشبية، وتصوير، وأشغال فنية، وطباعة، ونسيج، ومعادن، وتصميم، بمشاركة طلاب الفرق الدراسية.

وافتتح الدكتور أحمد المنشاوي؛ جداريتين بالنحت البارز من أعمال طلاب قسم التربية الفنية؛ (الجدارية الأولى) مستوحاة من رسوم الأطفال، و(الثانية) مستوحاة من التراث الشعبي، وجدارية تصوير بمدخل القسم.

كما افتتح رئيس جامعة أسيوط؛ المعرض السنوي الثاني لقسم تكنولوجيا المعلومات، وكان في استقباله؛ الدكتور سعد حسن محي الدين منسق قسم تكنولوجيا التعليم، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، وتضمن المعرض؛ أعمال الطلاب في المقررات الدراسية المختلفة منها؛ إنتاج برامج الفيديو، وتصميم الصور الرقمية، والتسجيلات الصوتية، وتصميم المواقع التعليمية، الإنفوجرافيك، وتصميم المواقع باستخدام HTML، الذكاء الاصطناعي، وإنتاج البرمجيات التعليمية.

كما افتتح رئيس جامعة أسيوط، معرض قسم الاقتصاد المنزلي، وكان في استقباله؛ الدكتورة هند محمد رئيس القسم، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم، وتضمن

المعرض (٢٤٠) عملاً فنياً من أعمال الطلاب من مختلف الفرق الدراسية، في؛ الملابس، والنسيج، والتطريز، والتريكو، والمكرميات، والكروشيه، والمفروشات.

وقدم طلاب قسم التربية الموسيقية؛ عدداً من الفقرات الغنائية، والموسيقية، والعروض المتنوعة، تحت إشراف ، وقيادة الدكتور منتصر القللي رئيس القسم.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن إعجابه بجميع الأعمال الفنية بالمعارض الثلاثة، والتي أظهرت ما يتمتع به طلاب الكلية من مستوى متميز ، وراقٍ، موجهاً شكره لإدارة الكلية، والطلاب على الجهد المبذول؛ لإقامة المعارض، وإخراجها بمظهر مشرف؛ موجهاً الطلاب بالبحث عن تقنيات، وأساليب فنية جديدة تجعل الأعمال الفنية أكثر فاعلية، وتأثيراً.

ومن جهته، تقدم الدكتور وجدي نخلة؛ بخالص الشكر لإدارة الجامعة، على دعمها المستمر لطلاب الكلية، وحرصها على تعزيز المواهب الطلابية، وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتعددة، والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية، والفنية بالجامعة.

تأتي معارض كلية التربية النوعية؛ في إطار سياسة جامعة أسيوط الداعمة للطلاب، وشهدت مشاركة طلابية واسعة، بحضور الدكتورة ناريمان سعيد إسحق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ولفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالكلية من مختلف الأقسام.