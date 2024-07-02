محافظ أسوان يلتقى بممثلى إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء والأمم المتحدة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا تنسيقياً مع ممثلى أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وممثلى مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR، وذلك لتنفيذ ورشة عمل تحت عنوان " جعل المدن قادرة على الصمود 2030 - تعزيز المناخ الحضرى والقدرة على مواجهة الكوارث بمحافظة أسوان.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبناء القدرات الوطنية ورفع الوعى المجتمعي فى مجال الحدّ من مخاطر الكوارث.

وتهدف الورشة إلى قيام الجهات التنفيذية بالمحافظة وبمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص باتخاذ الإجراءات الرامية لتمكينها من مجابهة الكوارث ، وكذا صياغة خطة عمل على المستوى المحلى لتعزيز القدرة على الصمود ، بناءً على بطاقة الأداء التفصيلية للقدرة على الصمود فى حالات الكوارث التابعة لـمكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث .

الاهتمام بعلم إدارة الأزمات والكوارث وكيفية إدارتها ومواجهتها

ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتسخير كافة الإمكانيات بمختلف الجهات المعنية لتحقيق كافة مقومات النجاح لورشة العمل ، والتى تؤكد على اهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بعلم إدارة الأزمات والكوارث ، وكيفية إدارتها ومواجهتها ، وهو يقوم على أسس ومبادئ ومفاهيم علمية تهدف إلى إحكام السيطرة فى الأحداث المفاجئة والتعامل معها ومع تداعياتها بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار إلى أن ذلك تكامل مع تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة )، والذى تم تنفيذه بمبنى ديوان عام المحافظة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

IMG-20240702-WA0008

IMG-20240702-WA0007