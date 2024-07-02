"الشجاعية وجباليا وخان يونس" مناطق كشفت الانتصارات المزيفة لجيش الاحتلال

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها، حمل عنوان: "الشجاعية وجباليا وخان يونس.. ثلاث مناطق كاشفة للانتصارات العسكرية الزائفة للاحتلال"، مؤكدة من خلال التقرير المقدم أن الثلاث مناطق كانت كاشفة للانتصارات العسكرية الزائفة التي روجت لها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير، أنه بعد أن أعلن الاحتلال انتهاء مهمته في المناطق الثلاثة ونجاحه في القضاء على قدرات حركة حماس فيها، إلا أن الأيام الماضية كشفت زيف هذه الانتصارات بعد إعلان إسرائيل عودتها للقتال مرة أخرى في هذه المناطق.

وأكد التقرير، أن مراقبين يرون أن إسرائيل تحاول ترويج انتصاراتها الزائفة في قطاع غزة من أجل إرضاء الداخل وطمأنة الحلفاء الغربيين بعد أن شهد موقفهم تغيرًا جذريًا من تأييد كامل للاحتلال للدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت التقرير، إلى أنه مع اقتراب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إتمام شهره التاسع بات واضحا بما لا يدعو مجالا للشك أن إسرائيل لم تحقق أي انتصارات عسكرية حقيقية في الحرب التي تشنها منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الحرب الخاسر الوحيد فيها هو الاحتلال والرابح فيها هو صمود الفلسطينيين من أبناء القطاع المحاصر.