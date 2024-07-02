جامعة النيل تستضيف تصفيات الجمهورية لرياضات التنمية الذهنية

استضافت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، تصفيات الجمهورية لرياضات التنمية الذهنية التي ينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، والخاصة بمسابقات الحساب الذهني و الذاكرة و مكعب روبيك، والتي شارك فيها عدد كبير من اللاعبين الذين ينتسبون إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية.

جاءت استضافة الجامعة للبطولة من خلال كلية التعليم المستمر بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأقيمت التصفيات بحضور كل من الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميدة كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، واللواء الدكتور محمد مندور، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، والدكتور الجندي شاكر، نائب رئيس الاتحاد، والدكتورة جيهان حنفي، والدكتورة نيفين نبيل، أعضاء مجلس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميدة كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في دعم وتنمية مهارات الشباب الذهنية، مشيرةً إلى أن استضافة الجامعة لهذه التصفيات تأتي في إطار حرصها على المشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تعزز من قدرات الشباب و تؤهلهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

في ذات السياق أشاد اللواء الدكتور محمد مندور، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، بالدور الكبير الذي تلعبه كلية التعليم المستمر بجامعة النيل في تنمية النشء من ناحية ودورها المتميز في استضافة تصفيات البطولة، وهذا التعاون من جانب جامعة النيل وكلية التعليم المستمر بالجامعة مع الاتحاد يعكس الحرص المشترك على دعم وتنمية مهارات الشباب الذهنية، مقدما الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير للاتحاد، مما ساعد على تنظيم هذه المسابقات بنجاح وانتساب عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى إثراء المنافسة بين اللاعبين من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى النشء، وتنمية قدرات الشباب على التركيز والانتباه، وتحفيز مهارات الإبداع، والابتكار، والمعرفة.

وأكد اللواء الدكتور محمد مندور، أن الاتحاد تم إشهاره بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الابتكار والمعرفة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وتقوم فكرة الاتحاد على تشجيع الشباب والنشء على الاستفادة من أوقات الفراغ، وتمرين العقل للاستفادة المثلى من القدرات الذهنية، وإنتاج أجيال جديدة واعية لديها القدرة على التفكير المنطقي واتخاذ القرار.

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