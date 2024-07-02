تشرفت بالعمل معكم.. محافظ دمياط تبعث رسالة للقيادات التنفيذية

ترددت أنباء قوية داخل محافظة دمياط عن تغيير الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ورحيلها خلال حركة المحافظين، حيث قال مصدر من داخل الديوان إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجّهت الشكر للعاملين في المحافظة وقالت لهم : تشرفت بالعمل معكم، وغادرت “جروب واتس آب” قيادات المحافظة.

ومع تداول رسالة محافظ دمياط، وكلماتها لقيادات العمل التنفيذي في المحافظة تم التداول والترويج لرحيل المحافظ حيث انتشرت عشرات المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول رحيل محافظ دمياط والملفات التي تحتاج إلى عناية المحافظ الجديد والتحديات التي تواجهه.

كما قام عدد كبير من أهالي محافظة دمياط بنشر المواقف الإيجابية والسلبية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أثناء وجودها في منصبها خاصة بعد أن ذاع خبر رحيلها مثل النار في الهشيم وتداولته جميع مواقع التواصل الإجتماعي في دمياط.

يذكر أن الدكتورة منال عوض، حاصلة على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها عام 1989، ونالت درجة الماجستير في العلوم البيطرية من جامعة الإسكندرية عام 1995، وأكملت مسيرتها التعليمية بحصولها على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.

وشغلت منصب نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قبل توليها منصب محافظ دمياط، عملت كأستاذة في كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، وشغلت مناصب قيادية أخرى في مجالات الطب البيطري.

منال عوض أول مسيحية قبطية تتولى منصب محافظ في تاريخ مصر

وتعد أول مسيحية قبطية تتولى منصب محافظ في تاريخ مصر، وثاني سيدة تتولى منصب محافظ في تاريخ مصر.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد مصدر حكومى مطلع، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأوضح المصدر، أن الحكومة الجديدة ستؤدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء بمقر رئاسية الجمهورية، لافتًا أن التغير يشمل عددًا كبير من التغير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزرات واستحداث وزرات أخري في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.