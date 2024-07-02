تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 929 شاحنة و 315 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 477 شاحنة و 292 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 452 شاحنة و 23 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS ، الرياض وامل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي الرياض ، سينا والحرية2 وغادرت السفينتين ALCUDIA EXPRESS وامل ، كما تم تداول 2250 طن بضائع و 295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4260 راكب بموانيها.

