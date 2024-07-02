محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى للعام الدراسي 2024/ 2025 (المرحلة الأولى) على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية بمجموع 223 درجة، وإدارة البنجر 221 درجة، وإدارة الحمام 213 درجة، والعلمين 195 درجة، والنجيلة 174 درجة، وبرانى 189 درجة، وسيوة 211 درجة، وإدارة الضبعة 200 درجة، والسلوم 156 درجة.

وأضاف شحاته أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 بجميع مجالاتها (صناعي وزراعي وتجارى وفندقي).

بالنسبة للتعليم الزراعي:

جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 218 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 160 درجة، ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط؛ نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع، كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 143 درجة، ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول 140 درجة، ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة سيوة، ومدرسة براني الزراعية 175 درجة، ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا للمجموع الكلى الأعلى.

التعليم الصناعي :



مدرسة مطروح الصناعية بنين الحد الأدنى للقبول 210 درجات لفصل البترول، و180 درجة للبنين وللحاصلين على الإعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة، و120 درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول 170 درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني، ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية 150 درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة) الحد الأدنى للقبول 150 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة النجيلة فقط، ومدرسة براني الصناعية بنين 155 درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية 165 درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 160 درجة، والضبعة الصناعية بنات 160 درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 150 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة معاذ بن جبل 142 درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط.



وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين 180درجة وللبنات 190 درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.



التعليم التجاري والفندقي:



مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى للقبول 160 درجة للبنين، و150 درجة البنات، ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى 170درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 148 درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة، ومدرسة الضبعة التجاري بنين 145 درجة، ومدرسة الحمام التجارية بنات 165 درجة، والحمام التجارية بنين 145 درجة، ومدرسة برانى التجارية المشتركة 145 درجة، وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إداراتى برانى والنجيلة، ومدرسة السلوم التجارية المشتركة 140 درجة، ومدرسة سيوة التجارية 145 درجة.



وأكد وكيل تعليم مطروح أنه جارٍ الإعداد لدخول التنسيق بالتعليم المزدوج المرحلة الثانية من التنسيق، بالإضافة إلى دخول تنسيق المدرسة الثانوية التكنولوجية التطبيقية بالعلمين ضمن التنسيق العام لوزارة التربية والتعليم بمجموع 230 درجة، وكذلك المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة بمجموع 260 درجة، مع إجراء الاختبار وشروط القبول وفقا للشروط والضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.

محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

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