وزير الأوقاف خارج التشكيل الوزاري الجديد

علمت «البوابة نيوز»، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إبلاغ الدكتور محمد مختار جمعة، رسميًا، باستبعاده من التشكيل الوزاري الجديد لحومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتجول «مختار جمعة»، داخل ديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصافح القيادات والعاملين، مقدمًا الشكر على كل ما بذلوه من جهود مخلصة لخدمة الوطن والدعوة، وذلك خلال الفترة التي تولى فيها حقيبة الأوقاف منذ 11 عاما.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد مصدر حكومى مطلع، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأوضح المصدر، أن الحكومة الجديدة ستؤدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء بمقر رئاسية الجمهورية، لافتًا أن التغير يشمل عددًا كبير من التغير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزرات واستحداث وزرات أخري في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.