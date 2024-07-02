رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم ٢ يوليو ٢٠٢٤، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية، للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب والتأكد من الالتزام بالقواعد المقررة للامتحانات داخل اللجان، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أسامة زيدان عميد الكلية الأسبق، والأستاذ الدكتور طلعت سحلول الأستاذ المتفرغ بقسم الإقتصاد المنزلي، والأستاذ الدكتور محمد سلامة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أشرف النشار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيدة الأستاذ الدكتور شرين غلاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور حامد محمد عمارة الأستاذ المتفرغ بقسم الإقتصاد المنزلي، والأستاذ الدكتور السيد الشربينى الأستاذ بقسم التربية الفنية بالكلية.

جاءت تلك الزيارة في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة حسن سير وانتظام العملية الإمتحانية بالجامعة، وفي ضوء توجيهاته بضرورة الإلتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للطلاب وتوفير أجواء مناسبة لهم.

وأشار الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، إلى أن جامعة دمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بِجودة العملية التعليمية، وحريصة على توفير بيئة امتحانية مناسبة لطلابنا لِأداء امتحاناتهم بكل راحة وهدوء.

وفي ختام جولته، تمنى رئيس الجامعة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في هذه المرحلة من حياتهم العلمية والعملية، مشيداً بمجهودات إدارة الكلية على ما يبذلونه من جهدٍ لِارتقاء المنظومة التعليمية بالكلية والحفاظ على صورتها المشرّفة، مُقدّمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.