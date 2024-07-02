رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الوفاء بكلية الصيدلة

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الاحتفال الذي نظمته كلية الصيدلة تحت مسمي " يوم الوفاء الأول" لتكريم مجموعة من العاملين المتميزين وكذلك المحالين إلى سن التقاعد، فضلا عن تكريم أسر المتوفيين من العاملين على ما بذلوه من جهد وعمل دؤوب من أجل تقديم أعلى مستوي من الخدمات الإدارية بالكلية، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور باسم أنور عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة ان هذه الاحتفالية تعد أحد مظاهر الاحتفاء و الوفاء للعاملين الذين بذلوا الجهد والعطاء على مدار سنوات عملهم الممتدة بالكلية، وعرفانا لكل سواعد البناء التي ساهمت في منظومة العمل بالجامعة، مؤكدا أهمية ترسيخ قيم المودة و الإخلاص وتقديم كافة سبل الدعم لأبناء الجامعة الأوفياء، و الالتزام بقيم الوفاء و الحفاظ على الروابط من أجل بناء جسور قوية بين الأفراد والمؤسسات.

وأعرب عن أمله في تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للعاملين المحالين على المعاش وعلى رأسها الخدمات الطبية ، فضلا عن التوسع في التقدير المعنوي ، كما أعرب أن يستمر الاحتفال بيوم الوفاء كل عام وان تنتقل الفكرة إلى الكليات الأخرى بهدف تعزيز ولاء العاملين للجامعة .

من جانبه ، وجه الدكتور باسم أنور تحية شكر وتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الكامل للكلية وحرصه الشديد على حضور الاحتفال ، لافتا أن الكلية حريصة على التواصل المستمر مع منسوبيها سواء العاملين الحاليين أو المحالين على المعاش وكذلك أسر المتوفيين من العاملين أو الذين تم نقلهم للعمل بالكليات الأخرى بهدف لم الشمل وتعميق الروابط بين العاملين .

وفى نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم مجموعة من أسر العاملين المتوفين وكذلك المحالين على المعاش، كما أهدي الدكتور باسم أنور درع الكلية إلى رئيس الجامعة تقديرا وعرفاناً من أبناء الكلية لرئيس الجامعة.