مصطفى حفني رئيسا لغرفة الغوص والأنشطة البحرية

أعلن مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، فوز مصطفى فاروق حفني برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية.

كما فاز طارق إسماعيل إبراهيم صالح حلمي، كنائب لرئيس مجلس إدارة الغرفة بطريق التزكية، وفاز نادر فوزي رضوان إبراهيم، بمنصب أمين الصندوق.

وكان أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرار رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٤ باستكمال تشكيل مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بتعيين كلا من: حامد صلاح عبد الله، وزهير يحيى خير الدين، وحسام ،رجب وإسلام بيومي.

وبذلك أصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: طارق حلمي، وأحمد علي السيد، وطارق البدري، وصابر لطفي، ومصطفى حفني، وعادل طاهر، ومحمد أبو ستيت، ونادر فوزي ابراهيم، حامد صلاح عبد الله، وزهير يحيى خير الدين، وحسام رجب، وإسلام بيومي.

وكانت الانتخابات التي أجريت في 25 مايو الماضي، شهدت فوز أعضاء بالتزكية، وعضوين بالانتخاب، ثم 4 أعضاء بالتعيين.