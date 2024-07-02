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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو

جوميز
جوميز
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، القائمة التي ستخوض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

جوزيه جوميز فاركو الدوري