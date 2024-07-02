"بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة" ورشة عمل توعوية بجامعة كفر الشيخ

نظم معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل توعوية، تحت عنوان " بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة والأمنة للمواد الكيميائية على المستوى الأكاديمي "، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام حتي يوم الاربعاء الموافق 3/7/2024، للتوعية بأهمية الإدارة السليمة للمخلفات الكيميائية والخطرة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العيا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن فاعليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو باشراف الدكتور علا البردى وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الكيلانى وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، وبحضور بعض السادة عمداء ووكلاء كليات الجامعة .



حاضر الندوة الدكتور أحمد فهمي مدير وحدة المشاركة الصناعية بمدينة زويل وعضو هيئة تدريس برنامج الهندسة البيئية بمدينة زويل واستشاري معتمد من وزارة البيئة المصرية في مجال الدراسات والقياسات البيئية وإدارة المواد والمخلفات الخطرة وخبير دولي في مجال الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة.



أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان ورشة العمل تهدف إلي التوعية بأهمية تقليص الآثار السلبية الناجمة عن الأنشطة الحضرية وعن المواد الكيميائية التي تنطوي على أخطار تهدد الصحة البشرية والبيئة، من خلال إدارة المواد الكيميائية إدارة سليمة من الناحية البيئية واستخدامها على نحو مأمون، وخفض النفايات وإعادة تدويرها، وزيادة فعالية استخدام المياه والطاقة، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، والحد كثيراً من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى ان الهدف من تنظيم هذه الورش هو الاهتمام بالإدارة السليمة للمخلفات الكيميائية والخطرة، لضمان حياة صحية للجميع في مختلف الأعمار، والحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث الهواء والماء والتربة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمون بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها.

وفي نفس السياق أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي أنه يجب الالتزام بتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها وللنفايات الخطرة بطرق تؤدي إلى التقليل لأدنى حد من الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، والتنفيذ الفعال للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية وتعزيزه.

هذا وقد تناولت الندوة عدة نقاط اهمها الإدارة المتكاملة للتخلص من المخلفات الكيميائية الخطرة في المعامل البحثية، الطرق المثلى في التعامل مع المواد الكيميائية من ناحية التخزين وتداولها وشراءها والاستخدام الامن داخل المعامل لحين التخلص من النفايات الناتجة من تلك المواد الكيميائية الخطرة، التدريب على المخاطر المتوقعة من تخزين الكيماويات بشكل خاطئ، آلية شراء الكيماويات بطريقة موفرة للجامعة، ثقافة تبادل المخلفات التي قد تفيد معامل أخرى.