جامعة أسيوط تحتل المرتبة 75 عالمياً في مجال المحافظة على المياه

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن نجاح الجامعة في إحراز تقدم جديد في التصنيفات العالمية؛ بحصولها على المركز الأول مصرياً، والمركز 75 عالمياً في مجال المحافظة على المياه، وحصولها على المركز الثاني مصرياً، والمركز 81 عالمياً في مجال المساعدة في القضاء على الفقر؛ وذلك طبقاً لتصنيف التايمز الإنجليزي THE Impact 2024.

وأضاف الدكتور المنشاوي؛ إن تصنيف التايمز الإنجليزي THE Impact 2024؛ قام بإدراج الجامعة -أيضاً- في المرتبة الثانية مصرياً، و 101 عالمياً، من حيث؛ جهود الجامعة المجتمعية في مجال مكافحة الجوع، كما احتلت المركز الثالث مصرياً، و 28 عالمياً في مجال الطاقة النظيفة.



وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالإنجاز الجديد الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في التصنيف العالمي THE Impact؛ مؤكداً أن الجامعة تمكنت من الوجود في مراكز مرموقة بكافة التصنيفات الدولية، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية، والعالمية، مهنئاً في ذلك كافة أفراد المجتمع الجامعي، وعلى وجه الخصوص؛ القائمين على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع؛ علي هذا التميز، والنجاح الكبير الذي حققته الجامعة، وجهودها في تحقيق معايير، ومؤشرات جودة التعليم العالي؛ للوصول إلى منظومة تعليم شاملة، ومستدامة.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن هذه النتائج تأتي تتويجاً؛ لسياسة الجامعة، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تفعيل دور الجامعة؛ كجهة إنتاجية، وبحثية تسهم في إيجاد حلول للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها ٢٠٣٠، كما تحرص الجامعة على التعاون، والتكامل بين مراكزها المختلفة، والمجتمع الخارجى؛ تحقيقاً لهذه الأهداف.

وفي سياق متصل؛ أفاد الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي: إن تصنيف THE Impact الإنجليزي؛ يعد من أهم التصنيفات الدولية المعنية بتصنيف الجامعات؛ طبقاً لمدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تحرص الجامعة على الاشتراك بها سنوياً، وتقديم ملفات وافية عن جهود الجامعة في كل مجال، من مجالات التنمية المستدامة.

