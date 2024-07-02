الأجهزة الأمنية تحقق في واقعة مقتل شاب بطلق ناري في الفيوم

تباشر الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، البحث والتحري وتكثف جهودها حول واقعة مقُتل شاب من عزبة المنصورة بقرية العزيزية دائرة مركز طاميه، بطلق ناري (خرطوش) في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، جاء مفاده تلقيها إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول شاب جثة هامدة إثر تعرضه لطلق ناري.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية لمكان الواقعة، وكشفت التحريات الأولية التي قادها العقيد هاني تعيلب مفتش المباحث والرائد محمد عشري رئيس مباحث المركز والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، وأشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة ،أن الجثة لشاب يدعى "عبيد هندي محمود سعداوي 19 سنه، ومقيم بعزبة المنصورة التابعة لقرية العزيزية دائرة مركز شرطة طامية ومصاب بطلق ناري ( خرطوش) بالصدر.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابستها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.