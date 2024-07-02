رئيس أشمون: متابعة دورية لسير وانتظام العمل بمقر مجمع المواقف

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، سير وانتظام العمل بمقر مجمع المواقف بأشمون للوقوف علي مدي الإلتزام بخطوط السير المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون، وكذا الالتزام بتعريفة الركوب المقررة وعدم الزيادة علي المواطنين، والالتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعدالة والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان انتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة، جاء ذلك بحضور مسئولي مشروع المواقف بأشمون .

من جانبه وجه النمر مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات ،كما وجه النمر السادة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس أشمون يتفقد مستجدات العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي

كما قام رئيس مركز ومدينة أشمون، بمتابعة أعمال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومتابعة انضباط الأداء وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين وتلقى طلبات شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ومتابعة أعمال أرشفة ملفات التصالح ، وذلك فى حضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة لشئون التصالح ،ومسئولى ملف التصالح بأشمون ، ووجه النمر بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي أكد النمر بضرورة التواجد علي مدار اليوم للاستماع إلى أي شكوى أو استفسار والعمل علي حلها فوراً، مشدداً بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، لافتاً إلى إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى بديوان عام مجلس مدينة أشمون لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، مؤكداً ضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكداً أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل معالي محافظ المنوفية لمنظومة تلقى طلبات التصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.