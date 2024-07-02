لخلافات أسرية.. شاب يقتل شقيقته في أبشواي بالفيوم

أقدم شاب على قتل شقيقته "خنقا" بسبب خلافات أسرية بينهما في قرية الجبيلي بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوفاة "راندا . ت. ع " 17 عاما ربة منزل وتقيم بناحية قرية الجبيلي دائر مركز ابشواي.

وأكدت تحريات ضباط المباحث، أن وراء الواقعة شقيق المجني عليها ويدعى "إسلام .ت " 25 عاما ويقيم بذات الناحية بالتخلص منها عن طريق الخنق بسبب خلافات أسرية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة مركز ابشواي كم باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له في الميعاد القانوني، انتداب الطبيب الشرعي للانتقال لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة.