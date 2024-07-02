محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد في كورنيش النيل

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد بكورنيش النيل، والمقامة على مساحة 7 آلاف م2، وبنسبة تنفيذ 70٪ ، ومن المقرر نهوها فى سبتمبر القادم، وذلك فى إطار خطة المحافظة الطموحة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل من خلال الاهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء.

وأثناء جولته التفقدية بالحديقة، برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية ، وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية التركيز فى أعمال التطوير على زيادة المسطحات الخضراء ووضع اللمسات الجمالية فى كافة أركان الحديقة ، مع الإلتزام أيضاً بالهوية البصرية.

مكلفاً بأن يتم بالتوازى تهذيب الأشجار المعمرة المتواجدة بالحديقة، ووضع الألوان الراقية والمبهرة، وخاصة في ظل ما تمتلكه الحديقة من وجود مواقع ترفيهية ومنطقة خدمات ودورات مياه عمومية حضارية ، وكاميرات المراقبة وأماكن لإنتظار السيارات حيث يتم كل ذلك وفقاً لرؤية وفكر متكامل ونموذجى يساهم فى أن تصبح حديقة الورد لوحة فنية وبانوراما جمالية، وتكون براند خاص بعروس المشاتى وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها.

وأشار أشرف عطية إلى أن ما يتم تنفيذه من أعمال بحديقة الورد يأتى ضمن سلسلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بإعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى أسوان ، وتستكمل تباعاً بباقى الحدائق.

إقامة معرض لمنتجات التمور

لافتاً بأن الحديقة شهدت أيضاً إقامة معرض لمنتجات التمور، والذى يضم أجود الأنواع من المصنعات المتنوعة بما يساهم فى الإستثمار الجيد لما تتفرد به عاصمة الإقتصاد الإفريقى بأعلى معدلات لأعداد النخيل على المستوى المحلى والدولى بـ 3.3 مليون نخلة .

IMG-20240702-WA0014

IMG-20240702-WA0012

IMG-20240702-WA0011

IMG-20240702-WA0010

IMG-20240702-WA0013

VID-20240702-WA0017

VID-20240702-WA0016