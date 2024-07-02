رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطوات عمل المدرسة الرقمية للأطفال

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع في اطار مبادرة المدرسة الرقمية بجامعة جنوب الوادى والتى تطلقها الجامعة خلال الأيام القادمة والذي ناقش خطوات العمل.

جاء ذلك بحضور لجنة تسيير اعمال المدرسة الرقمية للأطفال والتي تتشكل من رئيس الجامعة رئيسا للجنة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة عضوا والدكتور احمد حلمي منسق والدكتور محمد مهدي منسق مساعد والدكتور عماد علي عامر والدكتورة كريمة كمال والدكتور محمد عمران كأعضاء واحمد حمدي ومؤيد عبد الله وطارق قدري ومبارك احمد ومحمود خليفه والمهندس محمد كامل وبهاء محمد احمد ودكتوره حسناء حسن جمعة اعضاء اللجنة

استعرض الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة خلال الاجتماع خطة العمل مع اعضاء اللجنة والتى تنقسم الى مرحلتين هما مرحلة الاعداد والتنفيذ حيث شملت مرحلة الاعداد تحديد المستوى وتحديد الاطار الزمنى واعداد المحتوى العلمى ومراجعة البرامج المقترحة ومراجعة المحتوى باللغتين العربية والانجليزية ومراجعة المناهج وطرق التدريس وتصميم الشعار والحملة الترويجية والتى تم الانتهاء منها بالفعل واضاف رئيس الجامعة ان مرحلة التنفيذ شملت تحديد اماكن التدريب ( العملى والنظرى ) وتحديد القائمين على التدريس والجدول الزمنى المقترح للبرنامج الواحد.

وأشار الى ان عدد البرامج التى ستقدم في المبادرة خمسة برامج هى برامج ريادة الاعمال وصناعة المحتوى الرقمى والبرمجة والألعاب الإلكترونية والروبوت.

وأضاف رئيس الجامعة ان الهدف من المبادرة هو تنمية مهارات الأطفال في مجال التحول الرقمي وريادة الاعمال في سن مبكره لجزء انتباههم مبكرا لهذه الموضوعات وان يصبحوا مبدعين ومبتكرين ورواد اعمال في مجال تقنية المعلومات وتسويقها وغيرها من المجالات ذات الصلة كما تهد ف أيضا الى تنمية قدرات الأطفال في مجال التحول الرقمي وريادة الاعمال والابتكار بالإضافة الى حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا ويشترط في المتقدم اجادة القراءة والكتابة واجتياز الاختبارات.