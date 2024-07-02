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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسرقة أجهزة كهربائية من شقة في بولاق أبو العلا

صورة أ رشيفية
صورة أ رشيفية
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أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم، بحبس متهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة الشقق السكنية، بعد سرقة أجهزة كهربائية من إحدى الشقق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، لقيامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مسكن سيدة بمنطقة بولاق أبو العلا.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامه بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم .

واعترف بارتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتجري مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تطوير لمناقشة المتهم، للكشف عن جرائم أخرى ارتكابها بذات الأسلوب.

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