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الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور  بمحافظة دمياط) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. 


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بمحافظة الجيزة ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزته ( هاتف محمول "يحتوى على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم" )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت .

لحماية الآداب قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بمحافظة الجيزة الإنترنت