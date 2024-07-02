طالبة ثانوية عامة بالفيوم تضع مولودتها أثناء الامتحان

وضعت طالبة الثانوية العامة، بمحافظة الفيوم، طفلتها الأولى داخل مستشفى طامية المركزي، بعد أن جاءها المخاض أثناء أدائها امتحان مادة اللغة الإنجليزية داخل إحدى لجان الثانوية العامة بمركز طامية، وبشرت بأول مولودة لها داخل المستشفى.

وأكد مصدر طبي أنها وضعت طفلها، مشيراً إلى أن الولادة طبيعية وأن صحة الأم وطفلتها جيدة، وتم خروج الأم ومولودتها منذ قليل لاستقرار حالتها الصحية.

وكانت شعرت إحدى طالبات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بألم الولادة، أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية، بإحدى لجان مركز طامية، وتم نقلها إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا من إحدى لجان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية، بوجود طالبة تعاني من آلام حادة، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى ياسمين عزمي. ف 19 سنة باللجنة رقم 766، وتعاني أعراض الولادة وهبوط، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.