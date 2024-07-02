محافظ أسوان يشارك في زراعة مجموعة من أشجار الظل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

زرع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجموعة من أشجار الظل والمثمرة بعدد من المناطق التي تشهد إقبالا من المواطنين لانتظار وسائل النقل المختلفة بطريق السادات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والمتغيرات المناخية والاحتباس الحراري .

وأكد نجاح المحافظة فى زراعة 78 ألف شجرة، فيما جارٍ حالياً زراعة 10 آلاف شجرة بمدينة أسوان، ويتم دعم الوحدات المحلية بباقى المراكز والمدن بالأشجار المتنوعة بهدف التوسع في زيادة المسطحات الخضراء ومساحات الظل لتكتسي الطرق والشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات المتعددة باللون الأخضر .

المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى

وأثناء قيامه بزراعة الأشجار بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلاً عن القيادات التنفيذية كلف اللواء أشرف عطية مدير الحدائق المهندس محمد حسن بأهمية المتابعة والتوجيه لاتباع الطرق السليمة للزراعة والرى، والعمل على رعايتها لضمان الوصول للعائد الاقتصادى والبيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة، وعدم الإضرار بها لتحقيق الاستدامة لها.

ووجه إلى التنسيق بين إدارة الحدائق ومديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للإشتراك فى أعمال التشجير خلال فعاليات الأنشطة الصيفية لزراعة أكبر قدر ممكن من أشجار الظل بمختلف المناطق، مع توزيع كابات وتى شرتات ومشروبات من اعتمادات هذه الأنشطة لتحفيزهم على تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل .

يأتي ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها الجهات المعنية بالمحافظة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار تواكباً مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يشهد إهتمامًا حكوميًّا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة .

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