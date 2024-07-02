الكرملين يرفض التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، التعليق على وعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإنهاء الأزمة الأوكرانية بسرعة في حال إعادة انتخابه.



وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف جوهر الأمر وما يدور حوله، ولا يمكننا التعليق عليه".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وتابع المتحدث باسم الكرملين: "هذا ليس البيان الأول لترامب بشأن هذه المسألة، وقد قال في وقت سابق شيئا على هذا المنوال".



وقال ترامب مرارا إنه يعتزم التوصل إلى تسوية سريعة للصراع الأوكراني في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية هذا العام، وذلك خلال مناظرته السابقة للانتخابات في 27 يونيو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتعهد ترامب بأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سينهي الصراع حتى قبل توليه منصبه رسميا في 20 يناير 2025.