ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، واتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة – شهادات تقدير خالية البيانات "معدة للتزوير"- أكلاشيه خاص بالكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.