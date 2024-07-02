تباين مؤشرات البورصة.. والسوقي يربح 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 4.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.895 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 27,985.89 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 2,774.97 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.28% ليغلق عند 34,409.69 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 12,094.77 نقطة، وصعد مؤشر EGX SP، بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 5,734.41 نقطة.

بينما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 6,224.07 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.19%، ليغلق عند مستوى 9,053.78 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 333,6 مليون جنيه، 3,6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 337,2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 936,4 مليون سهم، من خلال 116,6 ألف صفقة منفذة.