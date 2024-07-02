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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

شمامسة جدد وتكريم الخريجين في كنيسة بسكرامنتو بـ"الأرشيديوسس"

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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صلى الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، في كنيسة مارجرجس والشهيدة دميانة بسكرامنتو بشمال كاليفورنيا، وذلك في إطار زيارته الحالية لمنطقة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة الأمريكية).

وعقب صلاة الصلح رسم ثلاثة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس، وسبعة آخرين في رتبة أغنسطس.

وفي السياق ذاته دشن الأنبا نوفير عددًا من الأواني لخدمة المذبح، وألقى نيافته عظة بعنوان "أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ، وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ" (أع ١٩: ١٥).

وفي نفس السياق شارك الأنبا نوفير في حفل تكريم الخريجين من أبناء الكنيسة، حيث وزع عليهم الهدايا التذكارية والشهادات.

الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر كنيسة مارجرجس والشهيدة دميانة بسكرامنتو بشمال كاليفورنيا الأرشيديوسس شمال كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة الأمريكية صلاة الصلح