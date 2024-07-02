محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بسمالوط

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والاهتمام برفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي هذا الإطار، شدد المحافظ، علي سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لربط خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، وذلك تمهيداً لرصفه وعودته للعمل باعتباره من أهم الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة سمالوط، واستجابة لمطالب المواطنين والتيسير عليهم وسهولة الحركة المرورية.



ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أن الأعمال الجارية بطول 700 متر وبتكلفة تقديرية تصل إلى 19 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه سيتم قطع المياه غدا الأربعاء، عن مدينة سمالوط من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك لربط خط طرد الصرف الصحي قطر 1200 بشارع الصفصافة.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن توفير سيارات مياه شرب مجاناً للمناطق المتأثرة، مناشدة أصحاب المخابز والمنشآت الصحية والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، ومشيرة إلي انه حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».

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