صور| انهيار والدي طفل شبرا الخيمة خلال محاكمة المتهمين والقاضي يعزيهم

طالبت والدة طفل شبرا الخيمة، خلال جلسة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالقصاص العادل وإعدام المتهمين، قائلة "عايزة حق ابني".

وقالت والدة المجني عليه، إنها فقدت ابنها الذي لا يملك أي شيء في الحياة، قائلة "احنا ناس غلابة وابننا اتبهدل".

وطالبت الأم بحق طفلها والقصاص العادل من هؤلاء الجناة الذين لا يعرفون الرحمة ومثلوا بطفل برئ وجثمانه بشكل بشع دون أي ذنب.



وقال والد الطفل أحمد محمد سعد ضحية جريمة الدارك ويب أمام هيئة المحكمة، إن الجناة سرقوا أعضاء نجله وقد شاهده وهو منزوع منه أعضائه وأحشائه مرددا: عايز حق ابني.

فيما رد القاضي قائلا: بعزيك في مصابك الجلل وحقك هتأخده بالقانون، منوهًا أن المتهم الثاني علي الدين مولود في نفس شهر ميلاد المجنى عليه وذات العمر يفرقهم بينهم عدة أيام فقط.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد محمد سعد وذلك لسرقة أعضائه وبيعها على مواقع الـ"دارك ويب" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل صغير شبرا الخيمة" لحين سماع الخبير الاجتماعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.

ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

والدا طفل شبرا الخيمة

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