حبس عصابة سرقة مواتير المياه في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين كونا فينا بينهما تشكيلًا عصابيًا لسرقة مواتير المياه، واثنين آخرين بتهمة شراء المواتير بعد سرقتها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين، لقيامهما بسرقة مواتير المياه بمنطقة مصر القديمة، وتم ضبط شخصين اخرين لقيامهما بشراء المواتير المسروقة من المتهمين.

ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطلان، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة مواتير المياه.

وإعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة ، وبأرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (شخصين ، مقيمان بالقاهرة).