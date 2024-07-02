مصدر حكومي مطلع: تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عن مصدر حكومي مطلع بوجود تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

وأضافت الفضائية في خبر لها، نقلًا عن مصدر حكومي مطلع بتغيير حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تغيير حقيبتي البترول والكهرباء، فيما سيشمل التغيير الوزاري ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، كما أن حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة.

وأفاد المصدر، بأن حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد