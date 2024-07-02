الهلال الأحمر الفلسطيني: سكان غزة يعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد

أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ أن سكان غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مستنكرة في الوقت نفسه الأوامر الإسرائيلية المتواصلة بإخلاء المدن والمحافظات والمستشفيات في غزة.



وقالت فرسخ ـ في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "الوضع في محافظة خانيونس مأساوي للغاية عقب الأوامر التي أطلقها الاحتلال بإخلاء المحافظة في أسرع وقت ممكن، مما دفع حوالي 250 ألف شخص من بينهم مرضى إلى الخروج من المحافظة سيرا على الأقدام في الوقت الذي لا يعلمون فيه إلى أين يذهبون في ظل عدم وجود أي أماكن آمنة مع استمرار العدوان على غزة".

وأضافت أن الاحتلال لم يأخذ بعين الاعتبار على الإطلاق الحالة الصحية للمرضى والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة عندما يصدر الأوامر بالإخلاء الفوري للمناطق في غزة، مما يعرضهم للخطر الشديد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المواد الغذائية والطبية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.



وأشارت إلى الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال في محافظة خانيونس منذ بدء العدوان على غزة، مؤكدة أن مئات آلاف من الفلسطينيين بغزة يعيشون حالة من القهر والعجز في رحلة البحث عن مكان آمن غير موجود، بفعل سياسة التهجير وقصف كل مكان في القطاع.



وبشأن الأوضاع داخل المستشفى الأوروبي عقب إصدار الأوامر بالإخلاء، أوضحت فرسخ إن "طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل حاليا على نقل الجرحى والمصابين من مستشفى غزة الأوروبي باتجاه مستشفي ناصر والميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح، حيث تجرى عمليات إخلاء المستشفى بالكامل كونه يقع في المنطقة المهددة"، محذرة من عواقب وخطورة خروج المزيد من المستشفيات عن الخدمة بسبب استمرار العدوان على غزة.