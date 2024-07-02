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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم

ناصر شعبان - وكيل
ناصر شعبان - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
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اعتمد محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية خلال شهر يوليو.

محافظ الدقهلية يعتمد الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم:

 

ومن جانبه أوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن "الوظائف الشاغرة هي مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام مادة /نشاط وموجه أول ماده /نشاط وموجه ماده/نشاط ومدير ووكيل مدرسة. 
 

وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في الدقهلية:

وأضاف "وكيل الوزارة" أن موافقة "محافظ الدقهلية جاءت بأن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقع الحكومة المصرية ejops@caoa.gov وذلك طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وتعديلاتها وقرار رئيس الوزراء 1764 لسنة 2020.

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