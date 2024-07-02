ads
الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أعمال محمد حاكم .. إرث لا يموت

الفنان محمد حاكم
الفنان محمد حاكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفي فنان الكاريكاتير وفيلسوف الضحك محمد حاكم تاركا وراءه إرثا كبيرا للأجيال القادمة من بعده اشتهر عنه أسلوبه الفريد وابتكاره في أعماله التي كانت أقرب إلى البسطاء والفقراء فقد كان حريصا على التحدث عن قضايا المجتمع وما يدور فيها من خلال رسوماته البسيطة .

وقد رفض حاكم رغبة والده في أن يصبح ضابطا في السلك العسكري لشغفه بالفن والرسم الذي دفعه إلى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، حيث حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1958

كانت أخر معارضه في بيت السناري الذي وثق فيه من لوحاته التي عرضها خلال المعرض رحلته عبر السنوات التي عمل بها وأبدع من خلالها في مجال الكاريكاتير فوثق رحلته الكبيرة في مجال الفن الكاريكاتيري الذي لا يختلف عليه اثنين تضمنت أكثر من 70 لوحة تنوعت بين الأبيض والأسود، والألوان.

كانت داره في الكويت والقاهرة مفتوحة دائما للفنانين والأدباء والصحفيين، مثل مصطفى حسين، نصر الدين طاهر، عبد الرحمن الأبنودي، محمد الفيتوري، جيلي عبد الرحمن، حسني زكي، محمود السعدني، محمد مرعي، ومحمد حمام، فكان دائم التواصل مع كل الفئات وأصبح بيته ملتقى للمثقفين والأدباء .

فنان الكاريكاتير وفيلسوف الضحك محمد حاكم محمد حاكم فيلسوف الضحك