3 مجـ ازر للاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة.. وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 38 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيدا، و81 جريحا.

وفي آخر تحديث، أفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 87141 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إن 10 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال سوقا قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ولفتت ، إلى أن الاحتلال استهدف المواطنين أثناء تعبئتهم للمياه في محيط المسجد.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، إذ تركزت الغارات على مدينة رفح ومحافظة خان يونس التي تشهد حركة نزوح كبيرة باتجاه الوسط والغرب، بعد إنذار جيش الاحتلال للمواطنين بالإخلاء.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها تتوقع أن يضطر 250 ألف شخص إلى النزوح من مدينة خان يونس، رغم أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضحت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس": "بعد أسابيع فقط من إجبار الناس على العودة إلى مدينة خان يونس المدمرة (جنوب القطاع)، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للمنطقة".

والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس بالإخلاء "الفوري" بزعم أنها "مناطق قتال خطيرة".

وتوعد جيش الاحتلال في اتصال مسجّل ورد سكان المناطق الشرقية، بـ"العمل بقوة شديدة وبشكل فوري في المنطقة".