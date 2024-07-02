محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية والمدارس الفنية

اعتمد محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 249 درجة للثانوي العام منتظم، و200 درجة للثانوي العام خدمات، و140 درجة للثانوي الخاص، و140 للثانوي العام منازل بواقع 45 طالب وطالبة لكل فصل.

اعتماد درجة القبول بالثانوي العام 249 درجة في الدقهلية

كما اعتمد " محافظ الدقهلية " تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج ) للعام الدراسي 2025/2024 حيث تم اعتماد التنسيق للقبول بأقسامه المختلفة كالتالي:

1- الثانوى الفندقى ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين ) بواقع 240 درجه.

2- الثانوي الفندقي " خدمات " ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين " بواقع 170 درجه.

3- الثانوي الصناعي بواقع 220 درجة.

4- الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات خدمات بواقع 165 درجة .

5 - الثانوي الزراعي ( المنصورة - طلخا - بلقاس - ميت غمر ) بواقع 190 درجة.

6 - الثانوي الزراعي ( دكرنس - السنبلاوين الربع بتمي - هرماس رضوان - الرياض - المنزلة ) بواقع 175 درجة.

7 - الثانوي الزراعي 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجة.

8- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بواقع 175 درجة.

9- مدرسة صلاح سالم التجارية ( مهنة الأمن السيبراني ) بواقع 210 درجة.

10- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجة.

11 - التعليم المزدوج وينقسم الي :

أ- صناعي ( فني صيانة الأجهزة الطبية 255 درجة - التبريد و التكييف 225 درجة - تركيبات كهرباء المنشآت 220 درجة - صيانة واصلاح السيارات 225 درجة - فني الكترونيات 200 درجه - فني تشكيل وتشغيل معادن 200 درجة - ملابس جاهزة + نسيج 165 درجة - مدرسة اند يجو ( داخل مصنع ) ملابس جاهزه صباغة المنسوجات 145 درجه ) .

ب - تجاري فندقي ( فندقي مزودج " طهي عام - خدمات طعام " 200 درجه - وجبات سريعة " امريكانا" 190 درجة - مساعد فني اداري فني تجاري حديثه 200 درجه ) .

ج - زراعي ( فني الصناعات الغذائية 165 درجه ) . 12 - المهني ( صناعي - زراعي رغبة أولي زراعي فقط ) يتم القبول حسب القرار 91 لسنة 2020 .

وقال " المحافظ خالص التهاني القلبية لأبنائنا الطلاب ولأولياء أمورهم داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم .

وأشار " المحافظ " إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن جانبه أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 101 الف و 548 طالبا وطالبة وأن عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالدقهلية عددها 1051 فصل وان العدد المقترح للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام 46 ألف و 977 طالبا والكثافة 45 طالب وان درجات القبول بالصف الأول الثانوي بمراحلة العام والخدمات والخاص والمنازل جاءت مراعية لمصالح الطلاب وحرصا علي العملية التعليمية.