الثانوية العامة 2024.. فرحة بين طلاب الأقصر من اللغة الإنجليزية.. فيديو وصور

عادت البسمة والفرحة لتكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، معربين عن ارتياحهم من مستوى امتحان اللغة الإنجليزية، الذي قاموا بأدائه اليوم، على مدار 3 ساعات، وذلك بعد صدمتهم الكبيرة من صعوبة امتحان الفيزياء.

وعبر طلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاثة بالأقصر، عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومباشرة وخالية من التعقيد، مؤكدين أن اللغة الإنجليزية مسحت دموعهم التي انهمرت جراء امتحان الفيزياء، مشيرين إلى أنه عوضهم وسيعطيهم أمل باستكمال الامتحانات للوصول إلى المجموع الذي يريدونه للالتحاق بالكليات التي يرغبونها.

سعادة بين طلاب الثانوية

ورصدت "البوابة نيوز" آراء طالبات الثانوية العامة، حال خروجهم من مدرسة إسنا الإعدادية بنات، وقالت ياسمين أحمد، إن جميع الأسئلة إجاباتها واضحة ومباشرة ولا تحتمل الاختلاف حولها وأن الوقت مناسب للحل والمراجعة.

وقالت أميرة علي، إحدى الطالبات: إن الامتحان كان سهل والقطعة مناسبة وجميلة واستطعنا الحل وكمان قدرنا نراجع فالوقت كان مناسب جدا وعرفنا نراجع كمان، والحمد لله ربنا عوضنا امتحان الفيزياء اللي أصابنا بالإحباط وقلة الثقة في أنفسنا، وربنا جبر خاطرنا وراضانا باللغة الإنجليزية.

وأدى 6912 طالبا وطالبة بالثانوية العامة ( 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم و389 في شعبة علمي رياضة و1369 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية)، امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم الثلاثاء، داخل 22 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية السبع على مستوى محافظة الأقصر.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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