بديل علي معلول.. الأهلي يرفع العرض المالي للتعاقد مع يحيى عطية الله

رفع مسئولو النادي الأهلي، العرض المادي للتعاقد مع المغربي يحيي عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي من أجل حسم الصفقة، خاصة أنه البديل الأفضل للتونسي علي معلول لاعب الفريق الذي يعاني من إصابة، سيغيب بسببها لفترة طويلة، وقد يرحل بسببها عن القلعة الحمراء عقب نهاية عقده.

وقرر مسئولو الأهلي رفع العرض المادي للتعاقد مع بديل علي معلول، بسبب تمسك مارسيل كولر المدير الفني للفريق على ضم اللاعب المغربي الدولي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المقبل.

تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع يحيي عطية الله

وكشفت مصادر أن الأهلي قدم عرضا جديدا لنادي سوتشي الروسي عن طريق وكيل أعمال اللاعب يحيي عطية الله لمعرفة الموقف النهائي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن الأهلي طلب الحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي مقابل مليون ونصف المليون دولار لضم يحيي عطية الله نهائي ، أو الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمي مقابل نصف مليون دولا.

وتابع المصدر أن مارسيل كولر رفض فكرة التعاقد مع أي لاعب محلي في مركز الظهير الأيسر خاصة ان علي معلول تخطى عمره الـ34 عاما وقد يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي إلى جانب كثرة الإصابات.

موقف يحيي عطية الله مع النادي الروسي

انضم يحيي عطية الله إلى نادي سوتشي الروسي قادما من الوداد المغربي في يناير الماضي، وخاض 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

ويحتل نادي سوتشي الروسي الذي يلعب ضمن صفوفه المغربي يحيى عطية الله المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة وهبط غلى القسم الثاني.